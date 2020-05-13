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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yalanlama

bazı yayın organlarında çıkan, '' maddesinin kaldırıldığı ve bundan ötürü yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bazı yayın organlarında 'nun, '' maddesini kaldırdığı ve bu sebepten dolayı yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili federasyondan flaş bir geldi.

TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

  1. 13.05.2020
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