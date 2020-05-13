Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu 11 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Süper Lig ekipleri de Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ

"Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE

Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

GALATASARAY

BB Erzurumspor Kulübü'nde corona virüsü testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR

Sevgili Erzurumspor camiası;

Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız

SİVASSPOR

BB. Erzurumspor'un Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun.

ANTALYASPOR

Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

ALANYASPOR

Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR

Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum!

Covid-19 testi pozitif çıkan Erzurumspor futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz.

Geçmiş olsun Dadaşlar.

YENİ MALATYASPOR

Erzurumspor'da covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

GAZİANTEP FK

Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

KONYASPOR

COVID-19 testi sonuçları pozitif çıkan 1 teknik heyet, 4 futbolcu ve 6 kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Geçmiş olsun kardeş kulübümüz @Erzurumspor



Kalbimiz, dualarımız sizinle...

ANKARAGÜCÜ

Geçmiş olsun @Erzurumspor

Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

