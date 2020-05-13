Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı
Süper Lig ekipleri, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4'ü futbolcu 11 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Süper Lig ekipleri de Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
BEŞİKTAŞ
"Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."
FENERBAHÇE
Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
GALATASARAY
BB Erzurumspor Kulübü'nde corona virüsü testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.
TRABZONSPOR
Sevgili Erzurumspor camiası;
Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız
SİVASSPOR
BB. Erzurumspor'un Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun.
ANTALYASPOR
Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.
ALANYASPOR
Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.
ÇAYKUR RİZESPOR
Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum!
Covid-19 testi pozitif çıkan Erzurumspor futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz.
Geçmiş olsun Dadaşlar.
YENİ MALATYASPOR
Erzurumspor'da covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.
GAZİANTEP FK
Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
GENÇLERBİRLİĞİ
BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
KONYASPOR
COVID-19 testi sonuçları pozitif çıkan 1 teknik heyet, 4 futbolcu ve 6 kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.
Geçmiş olsun kardeş kulübümüz @Erzurumspor
Kalbimiz, dualarımız sizinle...
ANKARAGÜCÜ
Geçmiş olsun @Erzurumspor
Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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