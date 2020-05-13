Sporu özledik
Passolig’in uygulaması Passo’nun 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 89’u spor etkinliğine katılmayı özlediklerini dile getirdi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde ertelenen etkinlikler içinde, en çok spor özlendi. Passolig'den alınan bilgiye göre Passo'nun 24-28 Nisan tarihlerinde 15 bin kişinin katıldığı ankette, spor etkinliklerine katılmayı çok özleyenlerin oranı yüzde 89 çıktı. Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcıların üçte biri "Bugün maçlar seyircili oynansa, koşa koşa giderim" dedi. Sporseverler, pandeminin etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkilediğini yanıtladı.
KOŞANLAR VE TEDİRGİNLER
Sporseverlerin yüzde 94'ü "Özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?" sorusunu futbol olarak seçti. Futbolu özleyen katılımcıların 32'si, "Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?" sorusuna olumlu yanıt verdi. Yüzde 22'si ise 3 ay, yüzde 7'si 6 ay sonra "kendimi daha güvende hissedip giderim" görüşüne yer verirken, "Tedavi bulunana kadar gitmem" diyenler yüzde 32'lik kesimi oluşturdu. Futbola "koşa koşa giderim" diyenler yüzde 32, salonu tercih edenler ise yüzde 14 çıktı.
SEYİRCİLİ MAÇ!
Katılımcılar, "Seyircili mi, seyircisiz mi?" sorusuna yüzde 47 ile "Seyircili" cevabını yerirken, yüzde 31'i "Kısıtlanarak seyircili" dedi. Geri kalan yüzde 22 ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti.
- 13.5.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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