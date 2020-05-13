Sporu özledik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde ertelenen etkinlikler içinde, en çok spor özlendi. Passolig'den alınan bilgiye göre Passo'nun 24-28 Nisan tarihlerinde 15 bin kişinin katıldığı ankette, spor etkinliklerine katılmayı çok özleyenlerin oranı yüzde 89 çıktı. Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcıların üçte biri "Bugün maçlar seyircili oynansa, koşa koşa giderim" dedi. Sporseverler, pandeminin etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkilediğini yanıtladı.

KOŞANLAR VE TEDİRGİNLER

Sporseverlerin yüzde 94'ü "Özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?" sorusunu futbol olarak seçti. Futbolu özleyen katılımcıların 32'si, "Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?" sorusuna olumlu yanıt verdi. Yüzde 22'si ise 3 ay, yüzde 7'si 6 ay sonra "kendimi daha güvende hissedip giderim" görüşüne yer verirken, "Tedavi bulunana kadar gitmem" diyenler yüzde 32'lik kesimi oluşturdu. Futbola "koşa koşa giderim" diyenler yüzde 32, salonu tercih edenler ise yüzde 14 çıktı.

SEYİRCİLİ MAÇ!

Katılımcılar, "Seyircili mi, seyircisiz mi?" sorusuna yüzde 47 ile "Seyircili" cevabını yerirken, yüzde 31'i "Kısıtlanarak seyircili" dedi. Geri kalan yüzde 22 ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti.