Neden 12 Haziran?

Futbol Federasyonu, 'Biz 12 Haziran tarihini verirken, yanına 'şimdilik' notunu düştük. Ülkenin yetkili birimleri ile 7 farklı tarihi daha paylaştık' açıklamasını yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Şu anda bütün takımlar, 12 Haziran'a odaklanmış durumda. Ve bu tarihe göre kendilerini hazırlıyorlar. Eğer normalleşme istenilen seviyede olmazsa yani lig 12 Haziran'da oynanabilecek duruma gelmezse, tekrar silbaştan durumuna dönülemez. Bu futbolcular ve takımlar için çok zor olur. 7 alternatif tarih belirledik de ne demek? Yani 12 Haziran olmadı. Geri kalan 7 farklı tarih; Temmuz, Ağustos ve Eylül'e yayılmış tarihler mi olacak? O zaman işi garantiye almak için en baştan 12 Haziran tarihi değil de Eylül ayı içinde bir tarih belirleseydiniz daha iyi olmaz mıydı?



REHA KAPSAL: 'Şimdilik' ibaresinin açılımı; oyuncular hangi koşullarda antrenman yapacak, personel ne durumda. Vaka sayısı artacak mı. Bu gibi durumlara bakılacak. Türkiye'deki bazı kurumların fedakarlıkta bulunması gerekir. Ligde kalan 8 haftanın oynanması önemli ama deplasmana gidiş gelişler de önemli. Kalan maçların tek bir şehirde oynanması da düşünülebilir. İşin enteresanı bu süreçte Profesyonel Futbolcular Derneği, görüşlerini ve ne düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmamıştır. Sonuçta temsil edilen bir topluluk var ve de o topluluğun başkanı şu ana kadar hiçbir beyanda bulunmamıştır. Bulunmaması da anlaşılır gibi değildir.



VİRÜS KORKUSU SARDI

Takımlar 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan ligler için sahaya inip, çalışmalara başladı. 12 Haziran'a kadar takımlar, lige hazır hale gelebilir mi?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Gözlemlediğime göre bazı takımlar erken sahaya inip, istekli bir şekilde çalışmaya başladılar. Tabi öncesinde tüm futbolculara testler yapıldı. Takım olarak testleri negatif çıkanlar, daha moralli hazırlanıyor kalan 8 haftaya. Ama testlerde pozitif vakaya rastlanan takımlarda idman programları daha yolun başında aksadı. Bazı futbolcular yeniden kendilerini izole etmek zorunda kaldı. Bu takım içerisindeki futbolcuları yeniden virüs korkusu sardı. Pozitif vakaya rastlanmayan takımlar bu süreçte daha şanslı. Bu takımlar 12 Haziran'a kadar hazır hale gelirler.



REHA KAPSAL: Kişisel olarak hiçbir futbolcu yüzde yüz seviyeye gelemez. Sonuçta takım antrenmanı farklıdır. Futbola özgü anlık atraksiyonlar vardır.



Benim anladığım, bundan daha önemli ekonomik sıkıntıdaki kulüplerin kendi çarklarını döndürmesi açısından oyuncuların eski tempoları.

Ekonomik açıdan darda olan kulüpler gelecek paralara bakıyor. Ancak oyuncu performansları daha farklı olacaktır. Verilen aradan sonra yoğunlatırılan idman ve maç temposundan dolayı kas sakatlıkları olacaktır ve bu da takımların genel performansını olumsuz etkileyecektir.



ENDİŞE VE SAKATLIKLAR

Yapılan testlerde Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü, Sancaktepe, İnegölspor ve Tuzlaspor'da pozitif vakalara rastlandı. Bu durum takım içindeki diğer futbolcuları nasıl etkiler? Bu takımlarda sağlıklı bir çalışma ortamı olabilir mi?



ZEKİ UZUNDURUKAN:

Futbolcularda zaten bir korku vardı. Adeta diken üzerinde sahaya inip çalışmalara başlamışlardı. Bir de takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanınca, hepsinin korkusu haklı olarak bir anda zirveye çıktı. Şu anda 6 takımımızda pozitif vaka var. Bu durum, o takımların idman programlarını sekteye uğratacak. Öyle de oldu zaten.



REHA KAPSAL: abii ki psikolojik anlamda iyi yönde etkilemez. Takımdaki diğer fubolcular da bu tedirginliği yaşayacaktır. Bütün çalışan personel de dahil herkesin bir aile hayatı var. Ne kadar profesyonel olsalar da evlerine dönerken endişeli olacaktır. Herkesin bu kadar tedirgin olduğu bir ortamda endişe yaşayan oyuncular merkezi sinir sisteminde panikler yaşayacaktır. Zihinsel yetersizlik, fiziki sakatlıklara da neden olacaktır.