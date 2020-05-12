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12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Tanju Çolak fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

Tanju Çolak fotomac.com.tr'nin canlı yayın konuğu oluyor!

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden , akşamı saat 22.00'da fotomac.com.tr canlı yayınına konuk olarak sizlerle buluşacak.

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi spor camiasının önemli isimlerini canlı yayın ile konuk alarak izleyiciyle buluşturuyor...

Bu kapsamda Türk futbolunun "Avrupa Gol Kralı" unvanlı efsane golcüsü , fotomac.com.tr canlı yayınına konuk olacak. Çolak, Tarık Demir modaretörlüğünde saat 22.00'da soruları yanıtlayacak. 56 yaşındaki Türk efsanesine, canlı yayını takip edenler de sorularını iletebilecek.

TANJU ÇOLAK KİMDİR?

Tanju Çolak, 10 Kasım 1963 yılında 'da dünyaya gelmiştir. Santrfor posizyonunda görev almış Türk eski milli futbolcudur. Tanju Çolak, Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusudur.

KARİYERİ

Futbola Samsun Yolspor'da başladı. Daha sonra 'da iki defa gol kralı (1985-1986, 1986-1987) oldu. 1987 yılında SK'ya oldu.

Galatasaray formasıyla 1987-1988 sezonunda 39 gol atarak üçüncü defa gol krallığına ulaşırken hem 'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı.

1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Tanju, Neuchatel Xamax ve AS Monaco FC'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu.

1991-1992 sezonunda 'ye transfer oldu.

Çolak, bir süre de 2. ligde İstanbulspor'da forma giydikten sonra 1994'te futbolu bıraktı.

  1. 12.05.2020
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