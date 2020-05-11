TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün 2. kısmını yayınladı

Corona virüsü salgını nedeniyle 1 Mayıs'ta Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ilk kısmını açıklayan TFF Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı. Öneri protokolünün tamamında bireysel, grup ve takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili öneriler yer aldı. Protokolde corona virüsü tedbirleri kapsamında tesis kullanımından, hijyen kurallarına uygun şekilde antrenmanların yapılmasına, maçlar başladıktan sonra uygulanacak kurallara kadar birçok konuda detaylar var. Sıkı hijyen kurallarının bulunduğu protokol şöyle:

SOSYAL MESAFE İKİ METRE

Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecek.

Gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılacak.

Oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecek.

Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilecek.

Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olacak.

Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olacak.

Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunacak.

Yayıncı kuruluş dışında en fazla 12 foto muhabiri, 20 gazeteci / muhabir ve 8 kameraman görev alabilecek.

GEREKİRSE YENİ BİR PLAN DEVREYE SOKULABİLİR

TFF, liglerin 12 Haziran'da başlatılması yönündeki kararının ardından, "Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu" yorumları üzerine bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada özetle, "Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir. Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin sağlık şartlarına bakılarak gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır" ifadelerine yer verildi.

SOYUNMA ODALARI

* Soyunma odaları her kullanım (tek kişi dahi olsa) sonrası temizlenecek.

* Soyunma odasına maskesiz giriş çıkışlar yasaklanacak.

* Her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilecek.

TESİS YÖNETİMİ



* Tüm elemanların maske ile görev yapması sağlanacak.

* Antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimse alınmayacak.

* Tesis girişinde izole bir bekleme alanı salonu oluşturulacak.

ÇELİŞKİ HALİNDE KARAR BAKANLIKTA

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun dahli olmadan kendi özgür iradesiyle ligleri başlatma kararı alan TFF, öneri protokolünde çelişki olması halinde bakanlıklarının kararının geçerli olacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Öneri protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır" ifadeleri yer aldı.