Özdemir: Karar değişebilir
“10 senaryoyu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na gönderdik, tedbirleri de yazdık. ‘Bu koşullarda maçlar oynanamaz’ derlerse biz de ona göre hareket edeceğiz”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Özdemir, "Biz aldığımız kararın farkındayız. Zaten Bilim Kurulu'ndan iyi haberler gelmezse biz de gerekeni yaparız" dedi. Özdemir, "Alternatifli 10 senaryoyu da yazdık, tedbirlerimizi de yazdık ve gönderdik. Dedik ki, 'Kararımız budur. Bizim Sağlık Kurulumuzun aldığı tedbirler de bunlardır. Yeterli midir, değil midir?' 'Yok yeterli değildir, bu koşullarda maçlar oynanamaz' derlerse biz de ona göre hareket ederiz. 'Tamamdır' derlerse, aldığımız kararı uygulamaya koyarız. Özdemir, Biz açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Bu planı uygulamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi, Bakanlığımızla temas halinde, gelişmelerin seyrine göre. Süreci dakika, dakika takip ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 9.5.2020
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