Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! "Liglerin devamı..."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, liglerin devam edip etmeyeceği kararını TFF'nin kendi iradesiyle alacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün liglerin kaderi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.
BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz. Bugünkü görüşmede müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."
NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMA YAPACAK!
TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda görüşmenin içeriğini değerlendirecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 20:19
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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! "Liglerin devamı..."
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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