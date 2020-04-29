Kayıp 100 milyon TL

Koronavirüs salgını, ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, Türk futbolunda da önemli kayba neden olabilir. Aktif Bank'ın hazırladığı "Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi" raporuna göre; 8 haftası kalan Süper Lig'de ertelenen 72 maçın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına neden olacak. Avrupa'nın 5 büyük liginde kalan maçların oynanamaması durumunda kulüplerin finansal kaybının 4 milyar euro'ya ulaşabileceği belirtilen raporda, Süper Lig'in tamamlanamaması halinde maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL'lik kayıp yaşanabileceği öngörüldü. Maçların seyircisiz oynanması halinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir.

YAYIN GELİRİ 170 MİLYON TL

2017-2018'da 396,3 milyon lira, 2018-2019'da 491,1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Süper Lig tamamlanamazsa kulüpler 170 milyon lirayı aşan yayın gelirinden mahrum kalacak. Bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar liralık naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak maçlar oynanmazsa, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172,8 milyon liralık geliri kaybedecek. Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ilk 6 takımın bonusları ise 172,8 milyon liranın içinde yer almıyor.

EN HIZLI ÖNLEM ALAN LİG TÜRKİYE

Koronavirüs salgını sürecinin ele alındığı araştırmada, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig'in ilk vakanın görülmesinin ardından 8 gün ile en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu aktarıldı

İNGİLTERE'DE ZARAR BÜYÜK

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde toplamda 509 maç ertelendi. Söz konusu 5 büyük organizasyonun yıllıkö toplam geliri 18 milyar euro'yu bulurken, yıllık 6 milyar euro'luk geliriyle İngiltere Premier Lig zirvede yer alıyor. Maçların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar euro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Beş büyük ligin ise toplam kaybının ise 4 milyar euro'yu bulabileceği hesaplanıyor.