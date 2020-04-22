Büyük destek
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına spor camiasından toplam 34 milyon 568 bin 92 TL’lik yardım yapıldı. Toplanan bu rakam ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Koronavirüs tüm dünyayı sarsarken Türkiye zamanında aldığı önlemler sayesinde salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Devlet ve millet birlikte hareket ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya spor camiasından büyük destek geldi. Başkanından futbolcusuna, yöneticisinden, federasyonuna kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelerek yardımda bulundu. Spor camiasında tam bir kenetlenme oldu.
MİLLETİNİN YANINDA YER ALDI
Spor camiası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya önemli miktarda yardımda bulundu. 34 milyon 568 bin 92 TL'lik yardım toplandı. Amatör branşlarda 50'ye yakın federasyon genç sporcular yetiştirmek için ayırdıkları öz kaynaklarından 1.5 milyon TL'lik bağışta bulunarak büyük bir özveri örneği sergilediler. Süper Lig kulüpleri, başkanlar, yöneticiler, futbolcular kampanyaya yardımlarını gönderdiler. Spor camiası zorlu günlerinde devletiyle birlikte milletin yanında olduğunu gösterdi. İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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