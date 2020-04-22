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‘Biz Bize Yeteriz ’ kampanyasına spor camiasından toplam 34 milyon 568 bin 92 TL’lik yardım yapıldı. Toplanan bu rakam ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Koronavirüs tüm dünyayı sarsarken Türkiye zamanında aldığı önlemler sayesinde salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Devlet ve millet birlikte hareket ederken Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz " sloganıyla başlattığı kampanyaya spor camiasından büyük destek geldi. Başkanından futbolcusuna, yöneticisinden, federasyonuna kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelerek yardımda bulundu. Spor camiasında tam bir kenetlenme oldu.

MİLLETİNİN YANINDA YER ALDI

Spor camiası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya önemli miktarda yardımda bulundu. 34 milyon 568 bin 92 TL'lik yardım toplandı. Amatör branşlarda 50'ye yakın federasyon genç sporcular yetiştirmek için ayırdıkları öz kaynaklarından 1.5 milyon TL'lik bağışta bulunarak büyük bir özveri örneği sergilediler. kulüpleri, başkanlar, yöneticiler, futbolcular kampanyaya yardımlarını gönderdiler. Spor camiası zorlu günlerinde devletiyle birlikte milletin yanında olduğunu gösterdi. İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldü.

  1. 22.4.2020
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