"Yanlıştan dönün"
Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurması kararına tepki gösteren kulüpler, ‘bu hatadan dönülsün’ mesajı verdi.
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un, mart ayının ilk 3 haftasından itibaren ödemeleri durdurması takımları harekete geçirdi. Kulüpler Birliği'nden gelen 'karar ivedilikle gözden geçirilmelidir' açıklamasının ardından Süper Lig ekiplerinden de tepkiler geldi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Niyetlerinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Hala daha kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Doları 5,80'e sabitlemiştik. Yüzde 25'lik kaybımız var. Karar gözden geçirilmeli" dedi. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, "Zaten indirime gitmiştik. Yanlıştan inşallah dönerler. Oturup konuşulabilir, 'ödeneği kesiyorum' demesi yanlış" ifadesini kullandı.
'DESTEK UNUTULDU'
Kayserispor asbaşkanı Mustafa Tokgöz ise beIN Sports'un ödemeleri durdurmasıyla ilgili, "Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı. Şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma- geçme meselesidir" dedi.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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