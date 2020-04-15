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15 Nisan 2020, Çarşamba
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"Yanlıştan dönün"

"Yanlıştan dönün"

Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurması kararına tepki gösteren kulüpler, ‘bu hatadan dönülsün’ mesajı verdi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un, mart ayının ilk 3 haftasından itibaren ödemeleri durdurması takımları harekete geçirdi. Kulüpler Birliği'nden gelen 'karar ivedilikle gözden geçirilmelidir' açıklamasının ardından ekiplerinden de tepkiler geldi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Niyetlerinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Hala daha kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Doları 5,80'e sabitlemiştik. Yüzde 25'lik kaybımız var. Karar gözden geçirilmeli" dedi. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, "Zaten indirime gitmiştik. Yanlıştan inşallah dönerler. Oturup konuşulabilir, 'ödeneği kesiyorum' demesi yanlış" ifadesini kullandı.

'DESTEK UNUTULDU'

Kayserispor asbaşkanı Mustafa Tokgöz ise beIN Sports'un ödemeleri durdurmasıyla ilgili, "Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı. Şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma- geçme meselesidir" dedi.

  1. 15.4.2020
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