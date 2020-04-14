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14 Nisan 2020, Salı
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Maç oynandı para yok!

Maç oynandı para yok!

Kulüpler Birliği dün olağanüstü toplandı. Mart ayının ilk 3 haftasında maçlar oynanmasına rağmen yayıncı kuruluşun ödeme yapmadığı belirtildi. ‘Kararınızı gözden geçirin’ dendi. Kulüplerin % 30 zarar ettiği kaydedildi.

Kulüpler Birliği, dün yapılan olağanüstü toplantının ardından bir açıklama yayınladı. Yayıncı kuruluştan mart ayı için ödemenin alınamadığı, oyunculardan indirim talep edileceği ve ligler başlayana kadar ödeme yapılmayacağı kaydedildi. Açıklamada, "Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip vb sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı mutabakata varmaya çalışacaklardır. Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Bakiye oyuncu ödemeleri, ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır. Kulüpler Birliği finansal çalışma grubu, Kovid'in gelecek sezona etkileri üzerinde çalışmaktadır" denildi.
  1. 14.4.2020
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