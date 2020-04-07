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07 Nisan 2020, Salı
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Hakemlere de uzaktan eğitim

Hakemlere de uzaktan eğitim

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'nda değişikliğe giderken hakemler eğitim ve fiziksel gelişim alanındaki çalışmalarına evlerinden devam ediyor.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 'nda değişikliğe giderken hakemler eğitim ve fiziksel gelişim alanındaki çalışmalarına evlerinden devam ediyor. Online içeriklerin tüm üst klasman hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere gönderildiğini açıklayan MHK, videotest ile çalışmalara devam edildiğini duyurdu
  1. 7.4.2020
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