'Afrika deney tahtası değil!'
Didier Drogba ve Eto’o gibi yıldızların ardından Türkiye’de forma giyen Afrikalı futbolcular da isyan etti. Umar, Diamonde, Talbi ve Koita, Fransa’daki doktorlara ağır sözler sarf etti.
Fransa'da yayın yapan LCI kanalındaki bir programa katılan doktorlar Jean Paun Mira ve Camille Locht'un sözleri büyük yankı uyandırmıştı. İkili, koronavirüs tedavisinde kullanılacak bir aşının ilk olarak Afrikalılar üzerinde denenmesi yönünde ifadeler kullanmıştı. Didier Drogba, Demba Ba, Samuel Eto'o gibi dünya yıldızları bu iki doktora tepkiler gösterirken, Türkiye'de forma giyen Afrikalı oyuncular da sessiz kalmadı. İşte o açıklamalara tepki gösteren Süper Lig forması giyen yıldız futbolcuların sözleri:
AMiNU UMAR:
Sosyal medyada aşı testlerinin Afrika'da yapılması gerektiğinden bahsediliyordu. Neden Afrika'da test ediyorsunuz? Bu ırkçılıktır, saf ırkçılıktır. Dünyada Afrika'da olduğundan daha fazla vaka var. Afrika'da test yapmanın bir mantığı yok. Bu saçmalığı ve ırkçılığı durduralım.
ISMAEL DiAMONDE:
Afrıka benim için gurur verici bir yer. Afrika bir deney tahtası değildir. Bunu duymak çok ağrıma gitti. Afrika bir oyun parkı değildir. Afrika ebeveynlerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yaşadığı yerdir. Televizyona çıkıp Afrika hakkında böyle konuşmak çok büyük bir saygısızlıktır. Normal bir şey değildir. Sömürgeciliği yaşadık fakat unutmadık. Afrika'ya yardım edemiyorsanız en azından üstüne tükürmeyin. Afrikalılar hayvan değildir.
MONTASSAR TALBI:
Allah katında bütün insanlar eşittir. Bu insanlık dışı ve ırkçı söylemlere karşı susmamamız lazım. Bu soruna bir son vermek lazım ve hep beraber bu ırkçılığı yenmemiz lazım.
FODE KOITA:
Afrıka'da her istediğinizi yapamazsınız. Şok oldum, hayal kırıklığına uğradım. Dünya delirmeye başladı. Doktorlar televizyonlara çıkarak saçmalıklarını anlatıyorlar. Hiç anlamı olmayan şeyler. Biz sesimizi duyurabilen profesyonel futbolcular olarak dik durmalı ve gerçekleri söylemeliyiz. Bir şey denemek istiyorsanız kendi üzerinizde deneyin, belki aileniz üzerinde de denemek istersiniz.
- 5.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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