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02 Nisan 2020, Perşembe
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SON DAKİKA: Corona virüsüne yakalanan için hastaneden resmi açıklama!

SON DAKİKA: Corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber için hastaneden resmi açıklama!

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Kısa süre önce corona virüsü testi pozitif çıkan efsanevi eldiven için eşi ve şu anda tedavi gördüğü hastaneden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Efsanevi milli kaleci de corona virüsüne yakalanırken 46 yaşındaki unutulmaz milli futbolcunun eşi , bugün çıkan yoğun bakımda haberlerini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada efsane eldiven Rüştü Reçber ile ilgili 'Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…' dedi.

Reçber'in durumuna ilişkin hastaneden de bir açıklama yapıldı.

İşte hastaneden yapılan açıklama:

Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 17:51
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