TFF'den "Milli Dayanışma Kampanyası" kampanyasına destek

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira destekte bulunduğunu duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklama şu şekilde;



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.

TFF Yönetim Kurulumuz bugün telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı almıştır.

'Biz bize yeteriz' diyor, kronovirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize hizmet eden başta sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"