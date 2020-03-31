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31 Mart 2020, Salı
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‘Birlikteliği öğrendik’

‘Birlikteliği öğrendik’

 kokartlı hakem , "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik" dedi.

kokartlı hakem , "Uyarıları dikkate alalım ve evde kalalım. Bu süreçte gereksiz şeylere önem verdiğimizi öğrendik. Birlik ve beraberliğin önemini öğrendik. Lütfen evden çıkmayın" diye konuştu.
  1. 31.3.2020
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