Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık | Son dakika corona virüsü haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık

: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık

Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık

gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan hakem , "Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya zorlu bir süreçte. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler. İş artık bize düşüyor" dedi.

kokartlı hakem , salgınıyla ilgili CNN Türk'e konuştu.

Devlet tarafından öngörülen önlemlerin uygulanmasını gerektiğini söyleyen çakır, "Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya zorlu bir süreçte. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler. İş artık bize düşüyor. Birey olarak hepimiz evde kalmalıyız. Kendimizi izole etmek. O yüzden biz de bunu yapıyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz salgını durdurmak. Evde kalarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ülke olarak corona virüsünü atlatabilecek güçte olduğumuzu dile getiren usta hakem, "Bu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliğine, yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu başarabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cüneyt Çakır, "Sağlık bakanımızın hayat eve sığar adlı bir sloganı var. Zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlarımız var. Onlar da sosyal izolasyona, temizliğe, hijyene dikkat etmeli. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Liderlerimizin öncülüğünde bu hastalığı en kısa sürede yeneceğiz. 13 gündür evde kalıyorum. Siparişlerimizi dışarıdan veriyoruz. Aldığımız şeyler eve girmeden dezenfekte ediyoruz. Ellerimizi yıkamaya çok dikkat ediyoruz. Bunlar çok önemli şeyler" şeklinde konuştu.

  1. 27.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN