Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık
Corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan hakem Cüneyt Çakır, "Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya zorlu bir süreçte. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler. İş artık bize düşüyor" dedi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, corona virüsü salgınıyla ilgili CNN Türk'e konuştu.
Devlet tarafından öngörülen önlemlerin uygulanmasını gerektiğini söyleyen çakır, "Çok zorlu bir süreçteyiz. Dünya zorlu bir süreçte. Başta ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık. Devlet büyüklerimiz öngördüler. İş artık bize düşüyor. Birey olarak hepimiz evde kalmalıyız. Kendimizi izole etmek. O yüzden biz de bunu yapıyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz salgını durdurmak. Evde kalarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Ülke olarak corona virüsünü atlatabilecek güçte olduğumuzu dile getiren usta hakem, "Bu süreçte devlet büyüklerimizin bilgeliğine, yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu başarabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.
Son olarak temizlik ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cüneyt Çakır, "Sağlık bakanımızın hayat eve sığar adlı bir sloganı var. Zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlarımız var. Onlar da sosyal izolasyona, temizliğe, hijyene dikkat etmeli. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Liderlerimizin öncülüğünde bu hastalığı en kısa sürede yeneceğiz. 13 gündür evde kalıyorum. Siparişlerimizi dışarıdan veriyoruz. Aldığımız şeyler eve girmeden dezenfekte ediyoruz. Ellerimizi yıkamaya çok dikkat ediyoruz. Bunlar çok önemli şeyler" şeklinde konuştu.
- 27.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cüneyt Çakır: Ülke olarak önlemlerimizi çok iyi aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.