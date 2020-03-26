Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe dizi oyuncusu oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'in eski yıldızı oyuncusu oldu!

Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe dizi oyuncusu oldu!

Geçmiş yıllarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen ve aktif hayatını 3. Lig ekiplerinden 'ta sürdüren , ülkesinde yayınlanan bir dizide rol alarak oyunculuğa adım attı.

3. Lig ekiplerinden 'ta top koşturan , oyunculuğuna başladı.

Ülkesinde yayınlanan suç türündeki dizide yer aldığı sahneleri sosyal medya hesabından paylaşan Drenthe, uzun süren sessizliğinin sona erdiğini belirtti.

Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Hollandalı futbolcu, "İzleyicileri rolümle eğlendirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.

2007 yılında Feyenoord'dan 'e olan Royston Drenthe, sonrasında Everton, Herluces ve Reading gibi ekiplerde kariyerini sürdürdü.

2015 yılında ekiplerinden 'a transfer olan Drenthe, 2017 yılında müzik sektörüne atılmak için kariyerini noktalamış ancak daha sonra futbola geri dönmüştü.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 21:54
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