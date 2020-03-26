Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe dizi oyuncusu oldu!
Geçmiş yıllarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen ve aktif futbol hayatını Hollanda 3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys'ta sürdüren Royston Drenthe, ülkesinde yayınlanan bir dizide rol alarak oyunculuğa adım attı.
Hollanda 3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys'ta top koşturan Royston Drenthe, dizi oyunculuğuna başladı.
Ülkesinde yayınlanan suç türündeki dizide yer aldığı sahneleri sosyal medya hesabından paylaşan Drenthe, uzun süren sessizliğinin sona erdiğini belirtti.
Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Hollandalı futbolcu, "İzleyicileri rolümle eğlendirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.
2007 yılında Feyenoord'dan Real Madrid'e transfer olan Royston Drenthe, sonrasında Everton, Herluces ve Reading gibi ekiplerde kariyerini sürdürdü.
2015 yılında Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'a transfer olan Drenthe, 2017 yılında müzik sektörüne atılmak için kariyerini noktalamış ancak daha sonra futbola geri dönmüştü.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 21:54
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