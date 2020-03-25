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25 Mart 2020, Çarşamba
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Spor dünyası şehitler için yasta!

Spor dünyası şehitler için yasta!

, 'ın kuzeyinden yapılan taciz ateşinde 2 askerin şehit, 2 askerin yaralandığını açıkladı. haberin ardından spor camiası da şehitlerimiz için yasa boğuldu. Birçok kulüp sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı

SPOR CAMİASI YASTA

haberin ardından kulüpler paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...








  1. 25.03.2020
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