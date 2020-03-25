Spor dünyası şehitler için yasta!

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı

SPOR CAMİASI YASTA

Acılı haberin ardından kulüpler paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...















