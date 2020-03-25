Nihat Özdemir'den flaş play-off açıklaması!
Corona virüsü nedeniyle ülkemizde de liglerin ertelenmesi sonrasında Süper Lig'in nasıl tamamlanacağı konuşuluyordu. Play-off ile noktalanacağı ya da olduğu haliyle tescil edileceği iddiaları ortaya atılmışken en yetkili kişi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in o açıklamaları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor.Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.
Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.
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