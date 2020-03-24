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24 Mart 2020, Salı
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, lisans süresini uzattı

TFF, lisans süresini uzattı

, ve Talimatı'nda değişiklik yaparak, gelecek sezon için ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.

, ve Talimatı'nda değişiklik yaparak, gelecek sezon için ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı. , TFF 1 ve 2. Lig kulüplerinin başvuru sürelerinin Nisan ayının son iş mesai saati bitimine kadar uzatıldığı açıklandı.
  1. 24.3.2020
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