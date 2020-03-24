Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Süper Lig...
Kulüpler Birliği Vakfı tüm üyelerinden yeni kurulacak komisyon için isimler istedi. Bu komisyonda Süper Lig’in kalanı hakkındaki planın yanı sıra hukuki durum, finans ve teknik konular ele alınacak.
Süper Lig'e Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir süre ara verilirken, ligin gidişatının nasıl olacağını belirlemek için özel bir komisyon kuruluyor. Kulüpler Birliği yönetimi tarafından kulüplere iletilen yazıda 24 Mart (bugün) tarihine kadar komisyon için isim önerilerinin kendilerine iletilmesi istenirken, gelen öneriler sonrası kimlerin komisyonda olacağı ise Kulüpler Birliği İcra Kurulu tarafından belirlenecek. Kurulacak olan komisyon ligin geri kalan takviminin planlanmasına ve oyuncu sözleşmelerine dair ise hukuksal, finansal ve teknik konularda alınacak kararlara ve yapılacak görüşmelere yön vermek üzere çalışmalar yürütecekler. (Sabah)
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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