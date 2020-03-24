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24 Mart 2020, Salı
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'nden flaş karar! ...

Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Süper Lig...

Vakfı tüm üyelerinden yeni kurulacak komisyon için isimler istedi. Bu komisyonda ’in kalanı hakkındaki planın yanı sıra hukuki durum, finans ve teknik konular ele alınacak.

'e Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir süre ara verilirken, ligin gidişatının nasıl olacağını belirlemek için özel bir komisyon kuruluyor. yönetimi tarafından kulüplere iletilen yazıda 24 Mart (bugün) tarihine kadar komisyon için isim önerilerinin kendilerine iletilmesi istenirken, gelen öneriler sonrası kimlerin komisyonda olacağı ise Kulüpler Birliği İcra Kurulu tarafından belirlenecek. Kurulacak olan komisyon ligin geri kalan takviminin planlanmasına ve oyuncu sözleşmelerine dair ise hukuksal, finansal ve teknik konularda alınacak kararlara ve yapılacak görüşmelere yön vermek üzere çalışmalar yürütecekler. (Sabah)

  1. 24.03.2020
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