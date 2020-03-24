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Dışarı çıkana

Dışarı çıkana kırmızı kart

kokartlı hakemimiz , koronavirüs için evde kal mesajı verirken, dışarıya çıkana ise '' dedi.

kokartlı hakemimiz , koronavirüs için evde kal mesajı verirken, dışarıya çıkana ise '' dedi. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen hazırlayan Palabıyık, çocuklarına milli takım formalarını giydirip evdetop oynarken faul yapan büyük oğluna sarı gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terk etmek, yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise bu kez kırmızı gösteriyor. Ortanca çocuğu, evden çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun kırmızı göstermesini istiyor.
  1. 24.3.2020
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