Corona virüsü Süper Lig'i fena vurdu! Zarar 450 milyon TL

Koronavirüs nedeni ile Euro 2020'nin ertelenmesiyle UEFA'nın yaklaşık 3 milyar euro kaybedeceği öngörülürken, Hürriyet'in haberine göre; bu sezon başında yürürlüğe giren 'Takım Harcama Kriterleri' ile her bir birim gelirin önem kazandığı futbol endüstrisinde ortaya çıkan belirsizlik, takımlara ekonomik anlamda yıkıcı bir etki yapabilir. Liglerin seyircisiz oynanması ile ertelenmesi arasında gelir anlamında ciddi bir farkın olduğunu söylemek gerekli. Liglerin kapalı kapılar ardında oynanmaya devam etmesi durumunda; satılan kombine biletlerin iadesi, maç günü satılacak biletleri satılamaması, maç günü stada gelecek taraftarların lisanslı ürün satışları, stadyum içi satışlar. Bu gelir kalemleri gelire dönmeyecek ve kulüp kasasına hiç girmeyecekti

EN FAZLA HASAR 4 BÜYÜKLER'DE

Erteleme, seyircisiz oynamadan daha az yıkıcı olacak. 8 hafta düşünüldüğünde yaklaşık 200 milyon TL performans primi de ertelenecek. TFF performans primi olarak haftalık 25 milyon TL civarında bir para dağıtıyor. Yaklaşık 200 milyon TL performans bonusunun kasaya girişi ertelenecek. Yine ilk 6'ya verilen lig sıralaması ödülünü de hesaba katarsak yaklaşık 310 milyon TL ertelenecek. Ligler oynanamaz ise yayın gelirlerinden kulüplerin 310 milyon TL zararı olacak. Kulüplerin ortalama içeride 4 maçları kaldığı düşünülürse bilet satış hasılatı ve kombine iadeleri ile 18 kulübün yaklaşık haftalık 3,5-4 milyon, toplamda 30-32 milyon TL kaybı olacak. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon bu toplam kaybın yüzde 80'ine katlanacaklar. Kulüpler 400-450 milyon TL bir gelirden mahrum kalacak.

MAĞAZALAR KAPALI

Kulüplerin mağazalarını kapatmasından kaynaklı olarak, ilk 6 ay verileri baz alındığında kulüplerin lisanslı ürün satış gelirleri 6 aylık dönemde borsaya açık 4 takım yaklaşık 350 milyon TL gelir elde etmiş. Bu da aylık yaklaşık 60 milyon TL'lik bir gelir demek. Sezon sonunda satışların bu hızda devam etmediğini düşünürsek aylık yaklaşık 30-35 milyon TL'lik bir gelir kulüplerin kasasına girmeyecek. Kalan 8 haftalık süreçte bu tutar 60-65 milyon TL civarında olacak.

UEFA VE TFF, HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN ESNEKLİK YAPABİLİR

Futbolda yaşanan sert darbe için UEFA, FFP kriterlerinde birtakım esnekliklere gideceğini ve mali tablo sürelerini uzatacağını belirtti. Yine takım harcama limitlerinde TFF'nin bir kısım esneklikler yapabileceği konuşuluyor. Erteleme ile ortaya çıkabilecek bir başka sorun ise personel, futbolcu ve teknik ekibinin maaşlarını ödemekte zorlanan kulüplerin bu gelirsiz sürede ne yapacakları. Futbolcular ve teknik ekibin bu futbolsuz süreyi parasız geçirebilecekleri düşünülürse personeller için formül üretilmesi kaçınılmaz.

FATURA AĞIR OLACAK

Bilet ve kombine iadesinin yaratacağı kaybın yüzde 80'ini 4 büyük yaşayacak.4 büyük kulüp 6 ayda lisanslı ürün satışından 350 milyon TL gelir elde etti.