Sumudica: Geri dönüp savaşmaya hazırım!
Koronavirüs sebebiyle özel bir jet kiralayarak Romanya'ya giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülke basınına verdiği röportajda Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Deneyimli teknik adam, "600 kişilik otelde sadece 5 kişiydik. Personelin büyük bölümü evdeydi. Ne yapabilirdik? Nasıl kalabilirdim? Türkiye'de her şeyin kontrol altında olması için dua ediyorum. Onlara geri dönmeye hazır olduğumu söyledim. Geri dönüp savaşmaya hazırım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, koronavirüs nedeniyle özel jet kiralayarak ülkesi Romanya'ya gitmişti. Deneyimli teknik adam, Romanya'ya gidiş süreci ve Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları:
"ÇOK FAZLA RİSK ALDIĞIMI BİLİYORUM"
600 kişilik otelde sadece 5 kişiydik. Personelin büyük bölümü evdeydi. Ne yapabilirdik? Türkiye'de nasıl kalabilirdim? Çok fazla risk aldığımı biliyorum. Çünkü önceden de bir sağlık problemim vardı. Tatillerde pnömoni (zatürre) teşhisi konulmuştu.
"GERİ DÖNÜP SAVAŞMAYA HAZIRIM"
Türkiye'de her şeyin kontrol altında olması için dua ediyorum. Onlara geri dönmeye hazır olduğumu söyledim. Tüm eşyalarımı almadım o yüzden. Sinirlendiler tabi. Bir yandan anlıyorum. Ancak şunun da farkına varalım, hiçbir şey kesin değil ve antrenmanların ne zaman başlayacağı konusu belirsiz. Federasyon liglerin ertelenip ertelenmemesi konusunda çok kararsız kaldı. İlk senaryo 17 Nisan'da başlayacağı yönünde. Geri dönüp savaşmaya hazırım.
"TÜM UÇUŞLARIN KAPATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"
Türkiye'de 600'den fazla koronavirüs vakası var. 9 insan hayatını kaybetti. Birkaç gün daha kalsaydım, tüm uçuşların kapanacağını düşündüm. 14 gün boyunca insanlardan kaçınmamız tavsiye edildi. Şehirdeki tüm restoranlaar kapatıldı. Futbolun durumu belirsiz.
- 21.03.2020
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