Ligler ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına kalan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. Kovid-19 tehdidi sebebiyle Türkiye'deki bütün spor müsabakaları da ileri bir tarih ertelenmiş durumda. Özellikle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu olmuşken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT Spor'a konuşan Mehmet Sepil: Süreç, öngörülerimizi yönlendirecek. Bizim önerimiz 17 Nisan'da ligin başlaması yönünde. Süreci yakından takip edeceğiz. Sayın Bakanımız federasyonlara, 'Her türlü senaryoya karşı öneri getirin' dedi. Şu an ligleri ne zaman bitiririz onu konuşuyoruz.

SÜPER LİG'İN MUHTEMEL BAŞLAMA TARİHLERİ

17 Nisan

24 Nisan

1 Mayıs

8 Mayıs

15 Mayıs

22 Mayıs

29 Mayıs

5 Haziran

12 Haziran

19 Haziran

26 Haziran

