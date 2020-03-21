Ligler ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi!
Süper Lig'de 26. haftalar geride kaldıktan sonra tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını, liglerin ertelenmesine sebep olmuştu. İleri bir tarihe ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla alakalı konuştu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına kalan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. Kovid-19 tehdidi sebebiyle Türkiye'deki bütün spor müsabakaları da ileri bir tarih ertelenmiş durumda. Özellikle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu olmuşken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT Spor'a konuşan Mehmet Sepil: Süreç, öngörülerimizi yönlendirecek. Bizim önerimiz 17 Nisan'da ligin başlaması yönünde. Süreci yakından takip edeceğiz. Sayın Bakanımız federasyonlara, 'Her türlü senaryoya karşı öneri getirin' dedi. Şu an ligleri ne zaman bitiririz onu konuşuyoruz.
SÜPER LİG'İN MUHTEMEL BAŞLAMA TARİHLERİ
17 Nisan
24 Nisan
1 Mayıs
8 Mayıs
15 Mayıs
22 Mayıs
29 Mayıs
5 Haziran
12 Haziran
19 Haziran
26 Haziran
- 21.03.2020
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