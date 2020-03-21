Ligler ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Ligler ne zaman başlayacak? tarih verdi!

Ligler ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği tarih verdi!

'de 26. haftalar geride kaldıktan sonra tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını, liglerin ertelenmesine sebep olmuştu. İleri bir tarihe ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Başkanı konuyla alakalı konuştu.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına kalan koronavirüs salgını futbolu da vurmuş durumda. Kovid-19 tehdidi sebebiyle 'deki bütün spor müsabakaları da ileri bir tarih ertelenmiş durumda. Özellikle 'in ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu olmuşken, Başkanı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor'a konuşan Mehmet Sepil: Süreç, öngörülerimizi yönlendirecek. Bizim önerimiz 'da ligin başlaması yönünde. Süreci yakından takip edeceğiz. Sayın Bakanımız federasyonlara, 'Her türlü senaryoya karşı öneri getirin' dedi. Şu an ligleri ne zaman bitiririz onu konuşuyoruz.

SÜPER LİG'İN MUHTEMEL BAŞLAMA TARİHLERİ

17 Nisan

24 Nisan

1 Mayıs

8 Mayıs

15 Mayıs

22 Mayıs

29 Mayıs

5 Haziran

12 Haziran

19 Haziran

26 Haziran

  1. 21.03.2020
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