Küme düşme kalkacak mı? Alınan karar...

Süper Lig'in koronavirüs tehdidi sebebiyle ertelenmesinin ardından bundan sonra nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu olmuştu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusu ve bu sezon küme düşme kaldırılsın teklifiyle ilgili konuştu.



Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusunda da önemli sorunların olacağını belirtti. Sepil, "Oyuncularımızın çoğunun kontratı Mayıs'ta bitiyor. Bu, Avrupa'nın da sorunu. Türkiye'deki mevcut kontratlara göre bizim için sorun yok. Burada sözleşmeler otomatik ligle birlikte uzuyor. Bunun bir de finansal yönleri var. Ücretlerin ödemesi uzatılmalı mı, bu konuda yardım alıyoruz. Bunu sadece bütün ligler yaşıyor. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. FIFA'nın tutumunu merak ediyoruz" diye konuştu.



DÜŞME KALDIRILSIN

Kulüpler Birliği toplantısında 6-7 kulüp başkanının "Bu sezon küme düşme kaldırılsın" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Bu sadece konuşma düzeyinde kalırken, gündeme getirilen teklifi, ilerleyen günlerde TFF'ye de bildirme kararı alındı.