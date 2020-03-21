Küme düşme kalkacak mı? Alınan karar...
Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi askıya alındı, Türkiye Süper Ligi de ileri bir tarihe ertelendi. Bundan sonra yaşanacak süreç konusunda çalışmalar devam ederken, bu sezon Süper Lig'de küme düşme olmaması teklifi gündeme oturdu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme getirilen bu teklifi TFF'ye bildirilme kararı alındığını açıkladı.
Süper Lig'in koronavirüs tehdidi sebebiyle ertelenmesinin ardından bundan sonra nasıl bir yol haritası çizileceği merak konusu olmuştu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusu ve bu sezon küme düşme kaldırılsın teklifiyle ilgili konuştu.
Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusunda da önemli sorunların olacağını belirtti. Sepil, "Oyuncularımızın çoğunun kontratı Mayıs'ta bitiyor. Bu, Avrupa'nın da sorunu. Türkiye'deki mevcut kontratlara göre bizim için sorun yok. Burada sözleşmeler otomatik ligle birlikte uzuyor. Bunun bir de finansal yönleri var. Ücretlerin ödemesi uzatılmalı mı, bu konuda yardım alıyoruz. Bunu sadece bütün ligler yaşıyor. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. FIFA'nın tutumunu merak ediyoruz" diye konuştu.
DÜŞME KALDIRILSIN
Kulüpler Birliği toplantısında 6-7 kulüp başkanının "Bu sezon küme düşme kaldırılsın" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Bu sadece konuşma düzeyinde kalırken, gündeme getirilen teklifi, ilerleyen günlerde TFF'ye de bildirme kararı alındı.
- 21.3.2020
- Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Küme düşme kalkacak mı? Alınan karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.