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21 Mart 2020, Cumartesi
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Kulüpler birliği ’in geleceğini masaya yatırdı

Kulüpler birliği Süper lig’in geleceğini masaya yatırdı

Her şey normalleşirse ’da liglere başlayabiliriz. Lige başlamak uzun sürerse Play-Off sistemi olabilir. Süreç çok uzarsa ligin mevcut sıralamayla tescili söz konusu.

Kulüpler Birliği Vakfı, 'in geleceğini belirlemek için toplandı. Birlik ve Başkanı , tele-konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, çeşitli senaryolar üzerinde durulduğunu belirtti. Sepil, "3 tane senaryo var. Arzumuz şu ki, virüs olayı kontrol altına alınabilir. Bizim 8 lig maçımız kaldı. En fazla maç oynayan takımlar 10 tane maç oynayacak kupa finaliyle birlikte. Takvim olarak rahat durumda olan ülke " dedi.

GÜNDEM BİRİNCİ SENARYO
Mehmet Sepil, 3 senaryo arasında liglerin erken başlatılması konusunda görüştüklerini söyledi. "Her şey normalleşirse 'da liglere başlayabiliriz" diyen Birlik Başkanı Sepil, "2. senaryoda; ülkemizde ve Avrupa'daki koşullar sebebiyle lige başlamak uzun sürerse Play-Off sistemi olabilir. 3. senaryoda; süreç çok uzarsa ligin mevcut sıralamayla tescili söz konusu. 2. ve 3. senaryoda neler yapılabilir belli. Biz 1. senaryoyu tartıştık" ifadelerini kullandı.

BİZ ÇOK ŞANSLIYIZ
Biz çok şanslıyız. Korona virüsle geç tanışarak avantaj kazandık. Bizden önce yaşananlar bizim için deneyim. Biz genç bir nüfusa sahibiz ve sağlık sistemimiz çok iyi. Diğer ülkelerden daha hazırlıklıyız. Dünkü toplantıda oluşan durumun farkındaydık. Toplantıda herkes aynı görüşteydi."

VİRÜS SALGININI İYİ YÖNETTİK
Türkiye çok uzun zaman virüs salgınını iyi idare etti. Ülkemizde uzun zaman vaka sayısı Avrupa ülkelerinin altında kaldı. Bu süreci yönetmesi gereken devlettir. Biz kulüpler olarak kaç kişi bu sorunu yaşıyor diye bilmiyorduk. Bu konuda alınan kararları kulüpler olarak izliyorduk. Çarşamba günü kulüpler olarak ekrana kilitlendik. , ekonomik olarak görüşlerini bildirdi ama spor organizasyonlarıyla ilgili öneride bulundu. Bu toplantının ardından ertesi gün bakanlıkların toplantısı devam etti. Bakan Kasapoğlu bizi toplantıya çağırdı.

  1. 21.3.2020
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