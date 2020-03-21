“FIFA’nın tutumunu merak ediyorum”
Gündemle ilgili birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, futbolcu maaşları konusunda da önemli sorunların olacağını belirtti.
Sepil, "Oyuncularımızın çoğunun kontratı Mayıs'ta bitiyor. Bu, Avrupa'nın da sorunu. Türkiye'deki mevcut kontratlara göre bizim için sorun yok. Burada sözleşmeler otomatik ligle birlikte uzuyor. Bunun bir de finansal yönleri var. Ücretlerin ödemesi uzatılmalı mı, bu konuda yardım alıyoruz. Bunu sadece bütün ligler yaşıyor. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. FIFA'nın tutumunu merak ediyoruz" diye konuştu.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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