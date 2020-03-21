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21 Mart 2020, Cumartesi
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’nın tutumunu merak ediyorum”

“FIFA’nın tutumunu merak ediyorum”

Gündemle ilgili birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı , futbolcu maaşları konusunda da önemli sorunların olacağını belirtti.

Sepil, "Oyuncularımızın çoğunun kontratı Mayıs'ta bitiyor. Bu, Avrupa'nın da sorunu. 'deki mevcut kontratlara göre bizim için sorun yok. Burada sözleşmeler otomatik ligle birlikte uzuyor. Bunun bir de finansal yönleri var. Ücretlerin ödemesi uzatılmalı mı, bu konuda yardım alıyoruz. Bunu sadece bütün ligler yaşıyor. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. 'nın tutumunu merak ediyoruz" diye konuştu.

  1. 21.3.2020
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