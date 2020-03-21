Antalya'nın Süper Lig takımları ertelemeden memnun - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Antalya'nın Süper Lig takımları ertelemeden memnun

'nın takımları ertelemeden memnun

Antalya'nın Süper Lig takımları ertelemeden memnun

'nın 'deki takımları Fraport TAV ile , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinden memnun.

Kulübü Başkanı Hasan , yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesinin beklenen bir karar olduğunu söyledi.

Erteleme kararının ardından durumu kulüplerle de istişare ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Beklenen bir şeydi, yapıldı. Sağlık çok önemli." dedi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınının 'de etkisinin az olması için herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "'mızın yönetiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi gece gündüz çalışıyor. Bizlerin de onlara destek olması lazım. Görüyorum ki halkımızda duyarlılık da var. İnşallah en kısa zamanda atlatırız ve normal hayata döneriz." diye konuştu.

SÜĞLÜN: "ANTALYASPOR OLARAK ÇOK DOĞRU BULDUK"

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, liglerin ertelenmesi kararını desteklediklerini ifade etti.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Süğlün, şunları kaydetti:

"Bu küresel bir kriz. Küresel krizde bu tür önlemlerin alınması gerekir. gibi birebir temasla oynanan oyunlarda risk yüksek. Liglerin ertelenmesini Antalyaspor olarak çok doğru bulduk. Zaten futbol müsabakaları seyircisiz bir anlam da ifade etmiyor. O sahalar, statlar seyirciyle güzel. Başımızdaki bu çok büyük olayın inşallah en kısa sürede bitmesi ve liglerimize seyirciyle birlikte dönmek en büyük temennimiz."

Süğlün, futbolculara 24 Mart'a kadar izin verdiklerini aktarırken, "Yerli oyuncular ailelerinin yanına gitti. Yabancı oyuncular buradalar. Yurt dışına çıkmaları durumunda 14 gün karantina süreci var. O yüzden ülkelerine gidemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya'nın Süper Lig takımları ertelemeden memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN