Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanları arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmişti. Toplantı esnasında Bakan Kasapoğlu'nun başkanlara sorduğu ve herhangi somut bir yanıt alamadığı 5 kritik soru ortaya çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantıda sıkıntılı anlar da yaşandı. Futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarının erteleme kararı için hazırlık yapıp yapmadıklarını soran Kasapoğlu, somut bir yanıt alamadı.
İşte Bakan Kasapoğlu'nun cevapsız kalan ve en kısa zamanda yanıtını istediği o sorular:
1- Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri neler olacak?
2- Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip bir hazırlık yaptı?
3- Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye'ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?
4- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli olarak hazır mı?
5- Türkiye Voleybol ve Basketbol Federasyonları, Tokyo 2020 Olimpiyat sürecine sporcularını nasıl hazırlayacak. Sportif ve sağlık planla1 maları ve iş takvimleri nelerdir?
- 20.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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