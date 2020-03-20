Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru!

'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru!

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru!

Gençlik ve Mehmet ile federasyon başkanları arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle , , voleybol ve hentbolda liglere ara verilmişti. Toplantı esnasında 'nun başkanlara sorduğu ve herhangi somut bir yanıt alamadığı 5 kritik soru ortaya çıktı.

Gençlik ve ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantıda sıkıntılı anlar da yaşandı. , ve voleybol federasyon başkanlarının erteleme kararı için hazırlık yapıp yapmadıklarını soran Kasapoğlu, somut bir yanıt alamadı.

İşte 'nun cevapsız kalan ve en kısa zamanda yanıtını istediği o sorular:

1- Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri neler olacak?

2- Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip bir hazırlık yaptı?

3- Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar 'ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

4- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli olarak hazır mı?

5- Türkiye Voleybol ve Basketbol Federasyonları, Tokyo 2020 Olimpiyat sürecine sporcularını nasıl hazırlayacak. Sportif ve sağlık planla1 maları ve iş takvimleri nelerdir?

  1. 20.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına 5 kritik soru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN