Lig devam ediyor

Bilim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Ankara'da toplandı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında maddeler halinde yeni tedbir ve kararları açıkladı. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın yollarını da anlatan Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayından itibaren alınan tüm önlemleri tek tek anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedbir kararları arasında daha önce sporda alınan "Maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması" kararında ise bir değişiklik olmadı.