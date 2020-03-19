Lig devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni tedbir ve kararları açıkladı. Liglerin seyircisiz oynanması kararında ise bir değişiklik yapılmadı.
Bilim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Ankara'da toplandı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında maddeler halinde yeni tedbir ve kararları açıkladı. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın yollarını da anlatan Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayından itibaren alınan tüm önlemleri tek tek anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedbir kararları arasında daha önce sporda alınan "Maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması" kararında ise bir değişiklik olmadı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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