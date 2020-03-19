Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor'dan flaş koronavirüs hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalarını geçici süreyle kapattı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, taraftarların, kulüp çalışanlarının ve tüm halkın sağlığını her şeyin önünde gördükleri belirtildi.
Gerekli tedbirleri alabilmek ve salgını yavaşlatma sorumluluğuyla kulübün lisanslı ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği mağazasının bugün itibarıyla geçici olarak kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Gelişmeyi taraftarlarımız ve halkımızın bilgisine sunar, içinde bulunduğumuz bu durumu bir an önce atlatmayı umut ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada ise "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, insan sağlığını ön planda tutarak, resmi ürün satış mağazalarımızın hizmetini geçici olarak durdurma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.
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