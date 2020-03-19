Erteleme toplantısı sonrası karar açıklanıyor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig "Tüm liglerin ertelenmesine karar verdik" | CANLI

Erteleme toplantısı sonrası karar açıklanıyor | CANLI

Erteleme toplantısı sonrası karar açıklanıyor | CANLI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm spor federasyonları başkanlarının bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Toplantının sona ermesinin ardından kararlar ilgili federasyon başkanları ve Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE FEDERASYON BAŞKANLARI VE BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz."

"Devletimizin tüm kurumları elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor."

"Bu süreci büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla yöneten sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA'nın toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021'e ertelendi. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi."

"Bugün yaptığımız toplantı bizim için önemli bir toplantıydı. Federasyon Başkanlarımıza ve Kulüpler Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları değerlendirmeler sonucu ile verimli bir toplantı oldu."

"Son 18 yılda sporda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz seviye ortada."

"Bütün braşlarımızda seyircisiz oynama kararı almıştık ve bu karar geçen hafta uygulandı. Dünya da çoğu lig seyircili oynatıp, bu kararı almakta geç kalmış bulundular ama biz bu kararı diğer ülkelere göre erken aldık."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 17:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erteleme toplantısı sonrası karar açıklanıyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN