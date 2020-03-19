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19 Mart 2020, Perşembe
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geçilmez

Çanakkale geçilmez

 Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle ve ailesi anma mesajları yayımladı.

Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle ve ailesi anma mesajları yayımladı. TFF mesajında, "Bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale Geçilmez' diye kazıyan , silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

  1. 19.3.2020
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