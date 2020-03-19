Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle TFF ve futbol ailesi anma mesajları yayımladı. TFF mesajında, "Bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale Geçilmez' diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.