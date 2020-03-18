Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!
Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak Süper Lig'de 27. hafta hakemleri TFF tarafından açıklandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
DETAYLAR BİRAZDAN...
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 12:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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