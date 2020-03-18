Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı!

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak 'de 27. hafta hakemleri tarafından açıklandı. İşte detaylar...

'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

DETAYLAR BİRAZDAN...

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 12:47
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