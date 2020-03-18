FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi

FLAŞ... yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi

FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesi birçok spor organizasyonunun ertelenmesine neden olmuştu. Türkiye'de ise müsabakalar seyircisiz bir şekilde oynanmasına karar verilmişti. Ancak edinilen bilgilere göre liglerin ertelenme kararını değerlendirmek üzere 'nin bir kez daha toplandığı öğrenildi.

İHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

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  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 16:33
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