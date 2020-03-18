FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi
Dünyayı saran koronavirüs tehlikesi birçok spor organizasyonunun ertelenmesine neden olmuştu. Türkiye'de ise müsabakalar seyircisiz bir şekilde oynanmasına karar verilmişti. Ancak edinilen bilgilere göre liglerin ertelenme kararını değerlendirmek üzere TFF'nin bir kez daha toplandığı öğrenildi.
İHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 16:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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