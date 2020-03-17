TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yapıyor. Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." dedi.
Son dakika haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yapıyor. Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Toplantıda alınan karar gereği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.
Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek
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- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 18:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF'den Süper Lig kararı! Ligler ertelenecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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