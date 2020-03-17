TFF'den Süper Lig kararı! Ligler ertelenecek mi? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig TFF'den Süper Lig kararı! Ligler ertelenecek mi?

'den kararı! Ligler ertelenecek mi?

TFF'den Süper Lig kararı! Ligler ertelenecek mi?

 Başkanı  ve , 'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yapıyor. Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. 'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." dedi.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika haberine göre Başkanı , 'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yapıyor. 'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplantıda alınan karar gereği (),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. 'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek

.
  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 18:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF'den Süper Lig kararı! Ligler ertelenecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN