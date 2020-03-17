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17 Mart 2020, Salı
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'a darbe!

Sivas'a darbe!

, şampiyonluk yarışındaki ’u Veysel’in golüyle yıktı Yiğidolar büyük yara alırken, ev sahibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

'de 26'ncı haftanın kapanış maçında , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup edildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 7. dakikasında Antalya'dan Hakan Özmert'in 11'de ise Amilton'un vuruşları direkten döndü. 12'de Podolski'nin düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi.

GOİANO 85'TE KIZARDI
Ev sahibi Antalyaspor'un daha etkili oynadığı mücadelede gol 81'inci dakikada geldi. , Kudryashov'un pasında meşin yuvarlağı ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. 'ta 85'te Goiano ikinci sarıdan kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Üç maç sonra kaybeden Yiğidolar ise zirve yarışında büyük darbe yedi.

  1. 17.3.2020
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