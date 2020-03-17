Sivas'a darbe!
Antalyaspor, şampiyonluk yarışındaki Sivasspor’u Veysel’in golüyle yıktı Yiğidolar büyük yara alırken, ev sahibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup edildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 7. dakikasında Antalya'dan Hakan Özmert'in 11'de ise Amilton'un vuruşları direkten döndü. 12'de Podolski'nin düşürülmesiyle hakem penaltıyı verdi ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi.
GOİANO 85'TE KIZARDI
Ev sahibi Antalyaspor'un daha etkili oynadığı mücadelede gol 81'inci dakikada geldi. Veysel Sarı, Kudryashov'un pasında meşin yuvarlağı ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Sivas'ta 85'te Goiano ikinci sarıdan kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Üç maç sonra kaybeden Yiğidolar ise zirve yarışında büyük darbe yedi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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