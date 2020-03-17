Göztepe-Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni stadına Süper Lig'in ikinci yarısında kavuşan Göztepe, Ünal Karaman ile çıkış arayan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ünal Karaman'ın öğrencileri ise kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada puan atamadı ve gol atamadı. Çaykur Rizespor ise son 7 maçta galip gelemedi.

GÖZTEPE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 20:00'da Beinsports 1'den naklen yayınlanacak.

GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.