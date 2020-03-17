Göztepe-Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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- maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

’de gözler - maçında olacak. Süper Lig’in 26. Haftasının bitmesiyle birlikte, ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı bugün oynanacak. Koronavirüs önlemi olarak ’de tüm mücadeleler seyircisiz oynanacak. Süper Lig’in düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takımda da tek hedef galibiyet. Peki, Göztepe- Çaykur Rizespor maçı seyircisiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni stadına 'in ikinci yarısında kavuşan , ile çıkış arayan ile karşılaşacak. Ünal Karaman'ın öğrencileri ise kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada puan atamadı ve gol atamadı. Çaykur Rizespor ise son 7 maçta galip gelemedi.

GÖZTEPE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 20:00'da Beinsports 1'den naklen yayınlanacak.

GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

  1. 17.03.2020
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