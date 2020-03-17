Göztepe - Çaykur Rizespor | CANLI
Süper Lig 21'inci hafta erteleme maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Süper Lig’in düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takımda da tek hedef galibiyet. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Yeni stadına Süper Lig'in ikinci yarısında kavuşan Göztepe, Ünal Karaman ile çıkış arayan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ünal Karaman'ın öğrencileri ise kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada puan atamadı ve gol atamadı. Çaykur Rizespor ise son 7 maçta galip gelemedi.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda
GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ
Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 19:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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