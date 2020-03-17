Göztepe - Çaykur Rizespor | CANLI

Yeni stadına Süper Lig'in ikinci yarısında kavuşan Göztepe, Ünal Karaman ile çıkış arayan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ünal Karaman'ın öğrencileri ise kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada puan atamadı ve gol atamadı. Çaykur Rizespor ise son 7 maçta galip gelemedi.

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.