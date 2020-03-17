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17 Mart 2020, Salı
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Göztepe - Çaykur Rizespor | CANLI

21'inci hafta erteleme maçında sahasında 'u ağırlıyor. Süper Lig’in düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takımda da tek hedef galibiyet. Zorlu karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz...

Yeni stadına 'in ikinci yarısında kavuşan , ile çıkış arayan ile karşılaşacak. Ünal Karaman'ın öğrencileri ise kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada puan atamadı ve gol atamadı. Çaykur Rizespor ise son 7 maçta galip gelemedi.

CANLI ANLATIM


İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

GÜRSEL AKSEL STADYUM'U KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs'e önlem olarak Göztepe Gürsel Aksel Stadyum'u Çaykur Rizespor maçı öncesinde dezenfekte edildi. Maç alınan karar doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 19:57
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