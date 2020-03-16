TFF'den seyircisiz oynama kararına ilişkin açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi siteden koronavirüs nedeni ile mücadelelerin seyircisiz oynama kararına ilişkin açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.



Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu