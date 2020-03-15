Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri
Süper Lig'de 26. haftasında perde yarın oynanacak Antalyaspor-Sivasspor mücadelesiyle kapanacak. Şampiyonluk yarışında ortalık karışmışken, puan cetvelinde ilk 10 sıradaki ekiplerin kalan mücadelelerini sizler için derledik. İşte o liste...
Süper Lig'de ilk 26. hafta yarın oynanacak Antalyaspor Sivasspor karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı 26. haftada Trabzonspor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu.
Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...
1) TRABZONSPOR (53): Göztepe (D), Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D)
2) M. BAŞAKŞEHİR (53): Alanyaspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D)
3) GALATASARAY (50): Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D)
4) SİVASSPOR (49): Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Fenerbahçe (D), G.Birliği, Göztepe (D)
5) BEŞİKTAŞ (44): Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D), Fenerbahçe, G.Birliği (D)
6) ALANYASPOR (43): M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Göztepe (D), Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D)
7) FENERBAHÇE (40): Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Göztepe, G.Birliği (D), Sivasspor, Beşiktaş (D), Ç. Rizespor
8) GÖZTEPE (34): Ç. Rizespor, Trabzonspor, Y. Malatya (D), Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, G.Birliği, Galatasaray (D), Sivasspor
9) GAZİANTEP FK (32): Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D)
10) DENİZLİSPOR (31): Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 22:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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