Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri

Süper Lig'de ilk 26. hafta yarın oynanacak Antalyaspor Sivasspor karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı 26. haftada Trabzonspor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu.

Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...

1) TRABZONSPOR (53): Göztepe (D), Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D)

2) M. BAŞAKŞEHİR (53): Alanyaspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D)

3) GALATASARAY (50): Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D)

4) SİVASSPOR (49): Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Fenerbahçe (D), G.Birliği, Göztepe (D)

5) BEŞİKTAŞ (44): Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D), Fenerbahçe, G.Birliği (D)

6) ALANYASPOR (43): M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Göztepe (D), Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D)

7) FENERBAHÇE (40): Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Göztepe, G.Birliği (D), Sivasspor, Beşiktaş (D), Ç. Rizespor

8) GÖZTEPE (34): Ç. Rizespor, Trabzonspor, Y. Malatya (D), Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, G.Birliği, Galatasaray (D), Sivasspor

9) GAZİANTEP FK (32): Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D)

10) DENİZLİSPOR (31): Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü