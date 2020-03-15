Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri

Ligde ortalık toz duman! İşte ilk 10 ekibin kalan mücadeleleri

'de 26. haftasında perde yarın oynanacak - mücadelesiyle kapanacak. Şampiyonluk yarışında ortalık karışmışken, puan cetvelinde ilk 10 sıradaki ekiplerin kalan mücadelelerini sizler için derledik. İşte o liste...

'de ilk 26. hafta yarın oynanacak karşılaşmasıyla sona erecek. Ligin en kritik mücadelelerin oynandığı 26. haftada evinde konuk ettiği Medipol ile 1-1 berabere kalırken, dev derbide ile golsüz beraberlikle birer puanı paylaşan diğer ekipler oldu.

Bu skorlar sonrası zirve yarışı iyiden iyiye karışırken Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmadı. Ligde perdenin kapanmasına 8 hafta kala puan cetvelindeki ilk 10 ekibin maçlarını sizler için derledik. İşte o liste...

1) TRABZONSPOR (53): (D), (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), , (D)

2) M. BAŞAKŞEHİR (53): Alanyaspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, (D)

3) GALATASARAY (50): Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D)

4) SİVASSPOR (49): Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, (D), G.Birliği, Göztepe (D)

5) BEŞİKTAŞ (44): Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D), Fenerbahçe, G.Birliği (D)

6) ALANYASPOR (43): M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Göztepe (D), Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D)

7) FENERBAHÇE (40): Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Göztepe, G.Birliği (D), Sivasspor, Beşiktaş (D), Ç. Rizespor

8) GÖZTEPE (34): Ç. Rizespor, Trabzonspor, Y. Malatya (D), Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, G.Birliği, Galatasaray (D), Sivasspor

9) GAZİANTEP FK (32): Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D)

10) DENİZLİSPOR (31): Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 22:07
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