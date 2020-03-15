Galatasaray-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın geldikten sonra yükselişe geçen Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenerek derin bir nefes almak istiyor. Dev mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor VAR hakemi ise Ali Palabıyık. Galatasaray'da 6 golü bulunan Adem Büyük sakatlığından dolayı maçta forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

DONK KORKUTTU

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında sakatlık geçiren Ryan Donk, kısa bir süreliğine içeri gitti. Daha sonrasında Donk yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi. Teknik heyet, sağlık ekibi ve Donk'un yaptığı konuşmanın ardından Donk'un oynaması yönünde alındı.

SARACCHI VE FALCAO'NUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'da sezon başında kadroya dahil olan Radamel Falcao ile devre arası transfer döneminde takıma katılan Marcelo Saracchi, bu maç ile birlikte Beşiktaş karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı terletecekler. Falcao, ligin ilk devresindeki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

DEV DERBİ SEYİRCİSİZ

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı karar ile seyircisiz olarak oynanacak. Müsabaka için Türk Telekom Stadyumu'na kafileler haricinde yalnızca TFF yetkilileri, kulüp görevlileri, basın mensupları ve güvenlik güçleri alındı. Ayrıca stattaki görevlilerin önlem olarak maske taktığı ve stadın birçok bölümüne el dezenfektanı koyulduğu görüldü.

EN SON 2011'DE

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki son seyircisiz derbisi, 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanmış ve ev sahibi ekip, bordo mavili takıma 1-0 mağlup olmuştu. Öte yandan Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son seyircisiz karşılaşma ise 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanmış ve sarı kırmızılı takım rakibini 2-1 mağlup etmişti.

262 BASIN MENSUBU MAÇI TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği müsabakayı 262 basın mensubu takip etti. 185'i muhabir-yazar, 45'i foto muhabir ve 32'si kameraman olmak üzere 262 kişinin maça akreditesi gerçekleştirilirken, İstanbul medyasından koronavirüs nedeniyle akreditesini iptal eden ve gelmek istemeyen basın mensupları olduğu öğrenildi. Öte yandan Kosova'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan akredite başvurularının da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

GALATASARAY'DA 4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbi maçta sarı kırmızılı takımdan 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Müsabakanın ilk 11'inde yer alan Feghouli, Donk ve Seri'nin yanı sıra yedek kulübesinde bulunan Adem Büyük, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında yalnız bırakacaklar.

SERGEN YALÇIN TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Yalçın, geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü derbide 11'de sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Sergen Yalçın; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Atiba-Elneny ikilisini bozmayan Sergen Yalçın, hücum hattında Boyd, Boateng ve N'Koudou'yu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

RUIZ VE N'KOUDOU'NUN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında ilk kez forma giyecek.

6 İSİM KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmaya 6 isim sarı kart sınırında çıkıyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesinde görev bekleyen Umut Nayir, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor maçında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN 'RUHUNUZ YETER' PANKARTI

Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 'Ruhunuz yeter' pankartıyla çıktı. Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncular sahaya pankartla çıktı. 'Koronavirüs' ile mücadele önlemleri gereceğin seyircisiz oynanan maçta futbolcular ısınmada, 'Ruhunuz yeter' yazılı pankartla yer aldılar.