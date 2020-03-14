Son dakika! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Beinsports şifresiz mi yayınlayacak?
Süper Lig’in 26. Haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Tüm dünya Koronavirüs’ün etkisi altındayken, virüsün en etkili olduğu alanlardan biri de spor oldu. Spor camiası virüsten maddi ve manevi etkilendi. Avrupa ülkelerinde çoğu lig ve organizasyon ertelendi. Süper Lig’de ise maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Galatasray-Beşiktaş derbisi de seyircisiz oynanacak. Peki, Beinsports derbiyi şifresiz canlı izlenebilir mi?
Süper Lig'in 2. Yarısına hızlı giren Galatasaray, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkış yakalayan Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de derbi dahil tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF ise maçların kapalı alanlarda taraftarların toplu şekilde izlemesini önlemek amacıyla çalışmalar başlattı. Derbi mücadelesi şifresiz yayınlanabilir. Taraftarlar hem Beinsports hem TFF'den müjdeli haberi bekliyor.
MAÇLAR BEİNSPORTS'TAN ŞİFRESİZ VE CANLI YAYINLANACAK MI?
Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar gözleri yayıncı kuruluşa çevirtti. Koronavirüs etkisi tüm dünyayı etkisi altına alırken, TFF'nin Beinsports ile görüşerek maçların şifresiz yayınlanmasını sağlaması gündemde.
FATİH TERİM'İN DERBİDE PLANI BELLİ OLDU!
Derbiyi önceden kafasında oynayan Fatih Terim oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi. Fatih Terim yaptığı konuşmada, "İlk yarıda atacağımız gollerle rakibin direncini kırmalıyız. Maçı kazanıp yarışa ortak olmak isteyecekler. Onları tamamen yarışın dışına itelim. Taraftarın yokluğunu hissetmemek için maça tam konsantre olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRK TELEKOM ARENA'DA 10. DERBİ
Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 10. kez Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar ise 2 kez galibiyet elde etti. Bu statta ilk kez seyircisiz oynanacak derbide takımların sadece 1 beraberliği bulunuyor.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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