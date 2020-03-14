Son dakika! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Beinsports şifresiz mi yayınlayacak?

Süper Lig'in 2. Yarısına hızlı giren Galatasaray, Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkış yakalayan Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de derbi dahil tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF ise maçların kapalı alanlarda taraftarların toplu şekilde izlemesini önlemek amacıyla çalışmalar başlattı. Derbi mücadelesi şifresiz yayınlanabilir. Taraftarlar hem Beinsports hem TFF'den müjdeli haberi bekliyor.

MAÇLAR BEİNSPORTS'TAN ŞİFRESİZ VE CANLI YAYINLANACAK MI?

Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar gözleri yayıncı kuruluşa çevirtti. Koronavirüs etkisi tüm dünyayı etkisi altına alırken, TFF'nin Beinsports ile görüşerek maçların şifresiz yayınlanmasını sağlaması gündemde.

FATİH TERİM'İN DERBİDE PLANI BELLİ OLDU!

Derbiyi önceden kafasında oynayan Fatih Terim oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi. Fatih Terim yaptığı konuşmada, "İlk yarıda atacağımız gollerle rakibin direncini kırmalıyız. Maçı kazanıp yarışa ortak olmak isteyecekler. Onları tamamen yarışın dışına itelim. Taraftarın yokluğunu hissetmemek için maça tam konsantre olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM ARENA'DA 10. DERBİ

Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 10. kez Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar ise 2 kez galibiyet elde etti. Bu statta ilk kez seyircisiz oynanacak derbide takımların sadece 1 beraberliği bulunuyor.