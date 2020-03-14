Konyaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!
Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı büyük önem arz ediyor. Karşılaşma özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Konyaspor Süper Lig’de en kötü sezonlarından birini yaşarken, eksik gelen Fenerbahçe’yi kendi sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Konyaspor, Bülent Korkmaz’ın takımın başına geçmesinden sonra 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal’ın takımdan ayrılmasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor. Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Konyaspor, evinde eksik ve sakat futbolcularla Konya'ya gelen Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanına 7 eksikle geldi. Fenerbahçe'de hedef 3 puanı alarak Avrupa hedefinden kopmamak. Geçtipimiz günlerde ameliyat olacak olan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ameliyat oldu. Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamayacak. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF'nin yayıncı kuruluş ile görüşerek maçları şifresiz yayınlatması beklenirken, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Bajic.
Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. Maç Beinsports1'den canlı izlenebilecek.
KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?
Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen Serkan Kırıntılı'da karşılaşmada oynayamayacak.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 19:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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