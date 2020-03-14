İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

İttifak Holding - maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan İttifak Holding - maçı büyük önem arz ediyor. Karşılaşma özellikle Avrupa kupaları ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Konyaspor Süper Lig’de en kötü sezonlarından birini yaşarken, eksik gelen Fenerbahçe’yi kendi sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Konyaspor, Bülent Korkmaz’ın takımın başına geçmesinden sonra 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal’ın takımdan ayrılmasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor. Peki, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan , evinde eksik ve sakat futbolcularla Konya'ya gelen 'yi ağırlıyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanına 7 eksikle geldi. Fenerbahçe'de hedef 3 puanı alarak Avrupa hedefinden kopmamak. Geçtipimiz günlerde ameliyat olacak olan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ameliyat oldu. , ve kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamayacak. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF'nin yayıncı kuruluş ile görüşerek maçları şifresiz yayınlatması beklenirken, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. Maç Beinsports1'den canlı izlenebilecek.

KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?

Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen 'da karşılaşmada oynayamayacak.

  1. 14.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN