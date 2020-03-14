ittifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Konyaspor, evinde eksik ve sakat futbolcularla Konya'ya gelen Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında 7 eksikle mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve ameliyat olan Altay Bayındır Konyaspor karşısında oynayamıyor. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanıyor. Ancak İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'da başlayan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?

Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen Serkan Kırıntılı'da karşılaşmada oynayamıyor.