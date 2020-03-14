ittifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

ittifak Holding - | CANLI

ittifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İttifak Holding - karşılaşmasıyla devam ediyor. Büyük önem arz eden karşılaşma Avrupa kupaları ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Konyaspor Süper Lig’de en kötü sezonlarından birini yaşarken, eksik gelen Fenerbahçe’yi kendi sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sarı Kanaryalar ise 3 puan alarak kötü gidişata son vermenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan , evinde eksik ve sakat futbolcularla Konya'ya gelen 'yi ağırlıyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında 7 eksikle mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı , , ve ameliyat olan Altay Bayındır Konyaspor karşısında oynayamıyor. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanıyor. Ancak İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'da başlayan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?

Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen 'da karşılaşmada oynayamıyor.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 21:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ittifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN