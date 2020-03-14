ittifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Büyük önem arz eden karşılaşma Avrupa kupaları ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Konyaspor Süper Lig’de en kötü sezonlarından birini yaşarken, eksik gelen Fenerbahçe’yi kendi sahasında mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sarı Kanaryalar ise 3 puan alarak kötü gidişata son vermenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Konyaspor, evinde eksik ve sakat futbolcularla Konya'ya gelen Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında 7 eksikle mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve ameliyat olan Altay Bayındır Konyaspor karşısında oynayamıyor. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanıyor. Ancak İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmıyor.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Bajic.
Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'da başlayan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?
Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen Serkan Kırıntılı'da karşılaşmada oynayamıyor.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 21:08
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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