Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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- maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

’de kritik hafta! 26. Hafta tüm heyecanıyla devam ediyor. yönetimindeki , yönetimindeki ’ni konuk ediyor. Hem Denizlispor hem Gençlerbirliği galip gelerek derin bir nefes almak istiyor. Lig’de buluındukları kritik konumdan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de koronavirüs sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Hal böyle olunca taraftarından yoksun olarak Gençlerbirliğini ağırlayacak. Denizlispor'da, Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamayacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Denizlispor- karşılaşamsı bugün saat 14:00'de yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. yönetimindeki Denizlispor, yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.

  1. 14.03.2020
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