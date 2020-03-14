Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig’de kritik hafta! 26. Hafta tüm heyecanıyla devam ediyor. Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor, Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Hem Denizlispor hem Gençlerbirliği galip gelerek derin bir nefes almak istiyor. Lig’de buluındukları kritik konumdan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Denizlispor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de koronavirüs sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Hal böyle olunca Denizlispor taraftarından yoksun olarak Gençlerbirliğini ağırlayacak. Denizlispor'da, Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamayacak.
DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşamsı bugün saat 14:00'de yayınlanacak.
DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor, Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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