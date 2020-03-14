Denizlispor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'de koronavirüs sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanacak. Birçok Avrupa ülkesinde ligler ertelendi. Hal böyle olunca Denizlispor taraftarından yoksun olarak Gençlerbirliğini ağırlayacak. Denizlispor'da, Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Isaac Sackey, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba maçta Denizlispor adına sahaya çıkamayacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 26. Haftasında oynanacak olan Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşamsı bugün saat 14:00'de yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor, Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliğini ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 2'den karşılaşmayı takip edebilirler.